Els treballadors de la recollida d’escombraries a Calafell, en vaga per Setmana Santa

Els treballadors de l’empresa pública CEMSSA RSU, dedicada a la recollida d’escombraries a Calafell, han convocat vuit dies de vaga a partir del 3 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa. La plantilla ha anunciat aquest dilluns que s’han vist obligats a convocar l’aturada per forçar la direcció de l’empresa a reprendre les negociacions per acordar un nou conveni col·lectiu.



En un comunicat, el sindicat Comissions Obreres recorda que fa quasi un any que van començar a negociar aquest nou conveni, i retreuen a la direcció que el passat mes de novembre s’aixequés de les reunions. Si bé la previsió era reprendre les negociacions al gener, la plantilla lamenta que encara no hi ha hagut cap nova trobada.

Treballadors i direcció estan citats aquest dimarts al Departament de Treball per intentar arribar a una entesa que dugui la plantilla a desconvocar l’aturada.