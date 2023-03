Ja és activa «Demà» (Domenys en marxa), la comunitat energètica de Sant Jaume

Aquest divendres, 24 de març, ha nascut ‘Demà’, lai l'empoderament de la ciutadania en el sector energètic.La comunitat energètica ‘Demà’ (Domenys en marxa) és fruit d’unaque ha de fer possible la creació d’una de les primeres comunitats energètiques del Penedès en propietat privada i amb participació pública.La Comunitat Energètica Local (CEL) està oberta a totes aquelles persones i entitats que vulguin treballar per la transició energètica del municipi. No només es centrarà en les instal·lacions d'autoconsum compartides sinó també en la mobilitat, la rehabilitació d'edificis per millorar-ne l'eficiència energètica i la generació d'energia a partir de fonts renovables.