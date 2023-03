L'Arboç disposarà d'un pàrquing per a autocaravanes enguany

L’Ajuntament de l’Arboç instal·larà un pàrquing per a sis autocaravanes de gran capacitat al costat de la Piscina Municipal coberta. Es tracta d’una aposta per captar un tipus de turisme que està a l’alça a Europa. Amb l’entrada en funcionament d’aquest pàrquing, l’Arboç formarà part d'una xarxa de zones habilitades per a autocaravanes al Penedès que esdevindrà un pol de captació important de turisme.

L’espai, comptarà amb servei d’aigua potable, il.luminació, un dipòsit amb punt de recollida d’aigües residuals i un espai de picnic. Aquesta àrea, amb capacitat per a 6 autocaravanes, serà gratuïta i amb arbrat per generar ombra. Els usuaris podran estar-hi un màxim de 48 hores i el manteniment anirà a càrrec de l’Ajuntament.

Per a realitzar l’obra i adequació de l’espai, s’ha rebut una subvenció de 8.000 € que representa aproximadament el 50% del cost total de l’actuació. La resta, fins a 18.083,41€ l’assumirà l’Ajuntament, que preveu tenir l’obra enllestida a finals del segon semestre d’aquest any.