Augmenten les places de bus escolar a Cunit

Actualment, Cunit compta 2 línies d’autobús de transport escolar, la línia LP04, de 33 places, que arriba fins a l’escola Solcunit, i la línia LP08, de 53 places, compartida entre l’escola Pompeu Fabra i l’escola Els Cossetans.

Com a conseqüència del gran número d’infants que ha arribat a Cunit durant el curs escolar (matrícula viva) s’ha incrementat molt la demanda de transport en la línia LP08.

Per tal de trobar una solució, l’Ajuntament de Cunit, el Consell Comarcal del Baix Penedès, l’empresa concessionària del transport PLANA, i Inspecció d’Educació, han realitzat diferents reunions. Després de l’última reunió realitzada, s’ha acordat ampliar la línia LP04, que passarà de les 33 places actuals a les 53 places, canviant lleugerament el seu recorregut per tal que arribi fins a les escoles Cossetans i Pompeu Fabra.

Aquesta ampliació del servei serà efectiva el proper dia 11 d’abril, després de les vacances de Setmana Santa.

El 20 de març es va obrir el període de presentació de sol·licituds del servei de transport escolar per al curs 2023-2024. La presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament, a través de la pàgina web del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès on també s’hi trobarà l’enllaç per accedir al tràmit corresponent.