Més de 150 vehicles d’abans de 1990 seran diumenge a l’Arboç

Tot a punt perquè el proper diumenge 26 de març a partir de les 10 del matí, el Parc de Santa Llúcia de l’Arboç es converteixi en un gran paddock per acollir una trobada de vehicles clàssics i històrics. Serà la primera trobada d’aquestes característiques que es celebrarà a la vila i que acollirà més de 150 vehicles de diferents marques i models construïts abans de 1990. Un esdeveniment ideal per gaudir amb tota la família i disfrutar del primer cap de setmana de primavera.

El parc automobilístic es situarà al Parc de Santa Llúcia i podrà ser visitat pel públic durant tot el matí. A més, hi haurà un mercat de recanvis de segona mà i articles de col.leccionisme del món del motor. Durant tot el matí hi haurà servei de bar i música en viu amb “The Jungle Boogies” que farà un tribut a la música pop-rock dels anys 80. Aquest esdeveniment està organitzat per la regidoria de turisme i promoció econòmica de l'Ajuntament de l’Arboç conjuntament amb l’associació Seat Clàssics.