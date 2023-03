Calafell acollirà enguany la Festa del Mar de Catalunya

La Festa de la Mar de Catalunya ja escalfa motors. Per iniciativa de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial (FCCPMF), aquest és un esdeveniment que s'organitza anualment per la difusió del patrimoni i les tradicions marineres de la Mediterrània, amb ànim de preservar-ne el llegat i amb perspectiva d'encarar-lo cap al futur.

Enguany, aquesta VI edició tindrà lloc Municipi de Calafell entre els dies 8 i 11 de juny de l'any 2023 i acollirà nombroses activitats adreçades a tots els públics: una desena d'espectacles, activitats per a infants, exposicions temporals, fira gastronòmica, festival musical, etc.

L'organització de la Festa de la Mar va a càrrec de l'Ajuntament de Calafell, amb el suport estret de l'Associació Patí Català de Calafell, la Vela Llatina Carlos Barral, la mateixa FCCPMF i la Comunalitat de Calafell, amb el cofinançament de la Diputació de Tarragona. Es tracta d'un esforç ingent d'organització en què durant els quatre dies de la festa Calafell aplegarà l'arribada del voltant de 200 embarcacions històriques, clàssiques i tradicionals provinents d'altres ports de la península, les illes Balears, sud de França i les illes de Sardenya, Còrsega i Malta, en la que serà la trobada més important que s'hagi fet mai a Catalunya de vaixells d'aquesta classe.

Durant els dies de la festa, hi haurà tres espais clau: el Port de Segur de Calafell, el front marítim de Calafell i el Port de Coma-ruga. Però serà el Port de Segur el que aplegarà el gruix de l'esdeveniment. Per això està prevista la trobada d'embarcacions, exhibicions, regates, visites, una fira gastronòmica, exposicions, xerrades i conferències, activitats Infantils, tallers, concursos, concerts i espectacles.

En el marc de la Festa de la Mar, ja s'han iniciat un seguit d'actes programats d'aquí fins a les dates de celebració de l'esdeveniment. Tots aquests actes responen que als cinc valors capitals: sostenibilitat, igualtat de gènere, passió per la mar, inclusió i participació, patrimoni i cultura.

En aquest sentit, el 24 de març, la Destil·leria de Calafell, acollirà una xerrada sobre la Travessia atlàntica en vela llatina i el futur de la nostra mar, respectivament. El dia 31 tindrà lloc una presentació oficial de la festa a Calafell, concretament al Cinema Iris. El 13 d'abril, al mateix cinema es realitzarà una xerrada de Proactiva Open Arms, que acompanyarà una exposició i un documental. El dia 21 d'abril es farà un recital de poemes i música, en el marc de Sant Jordi i el dia 29, la conferència del meteoròleg de TV3 Tomàs Molina, al Centre Cívic Montse Civit, de Calafell.

De cara al maig està prevista una xerrada sobre el vocabulari mariner del Penedès, a la Destil·leria, la inauguració d'un programa d'exposicions i la presentació de publicacions relacionades amb el mar que s'allargaran fins al juny, la convocatòria d'un concurs de fotografia a càrrec d'Enfoca.

La Festa de la Mar està adreçada a tothom, amb activitats destinades al públic en general. També hi haurà, lògicament, espais dedicats a un públic més especialitzat i els valors lligats al patrimoni cultural i la sostenibilitat hi seran ben presents i en seran els protagonistes. Es calcula que podrà aplegar a 45.000 visitants i el seu extens programa estarà dotat amb més de 100 activitats. Tot plegat, demanarà un gran esforç i col·laboració de la ciutadania de Calafell, ja que es calculen 200 voluntaris pel bon desenvolupament de la festa.

Serà una trobada internacional per reivindicar la mar Mediterrània com a pont de cultures, i de forma especial la vela tradicional com a llegat històric amb la voluntat d'enfocar-lo cap a un futur de transformació, on els aprenentatges del passat han de servir de guia i font d'inspiració del rumb que emprenem cap al demà.