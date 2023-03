El Vendrell revalida la puntuació del 96% del Segell Infoparticipa

El passat dilluns 21 de març, a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va tenir lloc la cerimònia de lliurament de la desena edició del Segell Infoparticipa corresponent al 2022.Un any més,Des de la creació d’aquests guardons, amb l’anàlisi de les dades corresponents a l’any 2013, l’Ajuntament del Vendrell ha obtingut el Segell en totes les seves edicions. Enguany, per sisè any consecutiu, es torna a repetir la qualificació més alta, un 96%, però una vegada més amb un nivell més alt d’exigència dels indicadors avaluats.El regidor de Comunicació i Transparència, Christian Soriano, ha destacat que “la transparència és un pilar fonamental de la nostra acció de govern, ja que constitueix un indicador molt fiable per detectar la qualitat democràtica de qualsevol govern municipal. I és per això que estem molt satisfets per haver revalidat un any més el 96% i seguint sent una de les institucions més transparents del país”.