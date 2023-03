La plataforma Penedès Marítim farà una marxa lenta fins al Parlament

La plataforma Penedès Marítim ha anunciat una marxa lenta fins a les portes del Parlament el proper dimecres 29 de març per exigir una resposta a la reiterada petició sobre la gratuïtat de la C-32 a Sitges i Cubelles. Després de manifestar-se entre Vilanova i Sitges a principis de febrer, i de demanar una esmena fallida als pressupostos de la Generalitat, ara els agents polítics, econòmics i socials volen fer un pas més i traslladaran les seves reivindicacions fins la cambra catalana.



Recalquen que l’objectiu no és una gratuïtat universal, sinó aconseguir el 100% de bonificació per als viatges d’anada i tornada fets en menys de 24 hores. Calculen que la Generalitat hauria de destinar 15 MEUR per assumir aquesta bonificació.

La protesta està prevista a les 10 h del dimecres 29 des de l’aparcament de l’hipermercat que hi ha situat a peu de la c-31 al Prat de Llobregat. L’objectiu és circular per la Ronda Litoral de Barcelona per arribar fins el Parlament i exigir una resposta a la seva reivindicació, que consideren “justa, legítima i necessària per la mobilitat del territori”, tant pels veïns que treballen a l’àrea metropolitana com p