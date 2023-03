«Reflexions, opinions, dades i propostes per a la mobilitat al Baix Penedès»

Sense dubte el tema de la mobilitat al Baix Penedès serà un dels temes de la campanya electoral, sobretot si tenim en compte les dades que la Generalitat i diverses universitats ens ha facilitat relatives a usuaris.Les xifres de 2021 i algunes de 2022 deixen que per una banda hi ha els 49.943 usuaris entre la R4 i la R2sud, també tenim els 1142 estudiants universitaris de la nostra comarca que cada dia van a les universitats de Barcelona o Tarragona i podem afegir als 530.000 usuaris que es mouen en transport per carretera capa les capitals metropolitanes al nord o al sud de la comarca.Tots ells necessiten uns governs locals i al Consell Comarcal, disposats a treballar millorar la nefasta situació del transport a la nostra comarca, en comptes de fer falques publicitàries quan arriben les eleccions o quan els seus ja no tenen poder a les administracions. Per aquest motiu us deixo en aquest article les meves reflexions sobre aquest tema, afegint dades concretes i entrellaçant la meva opinió.El primer que cal dir sobre aquest problema, és que tenim instruments com la Taula de la Mobilitat del Penedès creada per treballar per la millora de la mobilitat, que tan sols serveixen perquè els polítics surtin a dir-nos tot el que han proposat, idees pròpies, propostes pròpies no consensuades amb ningú en molt cassos i sense que hi hagi un document marc que ens expliqui el seu raonament. Una taula completament opaca, que viu a cop de comunicat de premsa i que no te calendari de reunions.Amb aquesta estructura difícilment podrem arreglar els problemes de mobilitat de la gent, cal recordar que la Federació Xarxa Vendrellenca va demanar que es crees una comissió de treball al Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la connectivitat i les infraestructures dels 159.744 usuaris anuals que l’hospital comarcal va rebre al 2022, amb els regidors de mobilitat dels diferents municipis i que com a resposta van dir que ho traslladaven a la Taula de Mobilitat del Penedès, perquè ells no eren competents. Per tancar aquest paràgraf ús diré que aquesta taula en la meva opinió esta més preocupada per millorar el transport públic a l’Alt Penedès que de fer una mirada transversal de la mobilitat i sobre tot queda clar que la seva opacitat i manca de calendari fa quasi impossible aportar propostes.La següent qüestió a plantejar és els serveis que tenim, i les mancances manifestes com per exemple un tren cada hora a partir de les 8:00 per la R4 que ens connecta amb el cinturo industrial de Barcelona i les universitats de la ciutat Comtal, a les quals cursen estudis 733 persones de les que hem dir que 105 tenen que fer enllaç amb la R8, per anar a la Universitat Autònoma. Si parlem de la línia de la costa els dèficits son també molt importants tenim més serveis, però son insuficients per donar solució als usuaris i pel que fa al material rodant cal deixar pales que es necessitat inversió.Cap a Tarragona cal millorar l’aposta ferroviària, calen més serveis que garanteixin una connectivitat que ens permeti reduir la circulació en cotxe, d’altra banda cal fer accessible a tothom els trens que circulen per la línia, no pot ser que tots els trens de la RT2 no siguin accessibles per persones amb mobilitat reduïda, per lo tant considero que tots els serveis d’aquesta línia no responen a tota la ciutadania i en aquest sentit calen solucions immediates i integrals que garanteixin l’accés universal al transport públic tal com estableix la llei d’accessibilitat al transport públic.Sobre les infraestructures, queda molt clar que es requereixen millores estructurals, no pot ser que l’estació de Sant Vicenç de Calders tingui un aparcament deficitari i no pugui ser una estació intermodal entre el transport públic per carretera i el ferroviària. Cal inversió i millores estructurals en aquest espai i cal implicació de tots els actors involucrats, Consell Comarcal del Baix Penedès i Delegat de la Vegueria.Cal recordar que l’estació de Sant Vicenç de Calders és la infraestructura ferroviària més important a la Vegueria Penedès tot i que el delegat de la Vegueria esta molt preocupat per millorar els serveis a Vilafranca, mentre no dona resposta directa a la societat civil al Baix Penedès. D’altra banda queda molt clar que s’ha invertir i millorar la resta de estacions de Rodalies, cal fer-les accessibles per tothom i cal garantir-ho amb equipaments que funcionin bé, no pot ser que ens passem dies i setmanes amb ascensors sense funcionar a les estacions calen protocols que garanteixin el seu bon funcionament.Si parlem de trens no podem oblidar el corredor del Mediterrani. Aquesta infraestructura impedeix la millora dels serveis ferroviaris de passatgers, perquè s’està convertint una arteria principal ferroviària del transport de persones, en un eix per passar mercaderies. Els 11.808 trens de mercaderies que van constatar que passaven a l’any al 2020 s’hauran de sumar tots els que passaran per la via d’ample estàndard que és el corredor del Mediterrani, això suposarà un augment exponencial de trens de mercaderies que impedirà millores estructurals pel transport de les persones.Sobre transport per carretera cal deixar pales que tenim un problema molt greu de serveis i d’infraestructures. Els serveis a Tarragona a traves del Bus Express no son suficients i a vegades queden desbordats, la infraestructura de parades es molt deficient i en molt cassos inaccessible. En aquesta matèria cal que es repensi tot l’àmbit treballant per un pla estructural de millora, calen estacions d’autobusos accessibles per tothom perquè moltes estan al mig de la carretera allunyades dels nuclis poblats; cal fer-les sostenibles de forma que es garanteixi l’enllumenat i cal dotar-les de seguretat amb panells de SOS per tal de garantir que ningú quedi en mans dels elements en cas d’emergència, quan la parada ha d’estar fora del nucli urbà. Pel que fa als serveis, en l’ultima reunió que van mantindré des de la Federació Xarxa Vendrellenca amb el Secretari de Infraestructures de la Mobilitat i Director General de Transport i el d’Infraestructures van traslladar la necessitat de fer un estudi general de la situació de les parades d’autobús del transport interurbà, també van traslladar la necessitat de millorar els serveis a punts neuràlgics de la nostra comarca a traves del transport a la demanda i van posar sobre la taula la necessitat de donar resposta a les 105 persones que van cada dia a la Universitat Autònoma donat que el viatge des de la comarca entre la R4 i la R8 es una aventura que mai saps com acabarà.En la meva opinió, calen canvis al sistema de concessions per poder generar sinergies amb els serveis, donat que es difícil d’entendre que dels 150 serveis que fan parada a la parada de l’hospital, molts no et pugui agafar per deixar-te en segon quin lloc, vivim a un mon que on es parla de sostenibilitat en matèria de transport mentre que s’oblida que la sostenibilitat ha d’anar acompanyada de la sinergia. Per últim cal implicació real per part de les administracions, no pot ser que Consell Comarcal del Baix Penedès es declari incompetent per millora un servei de transport a un punt neuràlgic de la comarca, de la mateixa forma que no pot ser que el Delegat de la Vegueria Penedès et digui que els problemes de Rodalies no son de la seva competència perquè ets de Tarragona i traslladi les teves queixes a una gent que mai ha contestat.Calen solucions estructurals i calen persones disposades a tirar-les en davant més enllà de l’interès partidista o quan ens trobem a les portes d’unes eleccions municipals. La mobilitat es una qüestió que requereix solucions per tots els dies de l’any i per aquest motiu penso que no podem permetre que la gent passi bona part del seu temps segrestat per un sistema de transport públic deficient e inaccessible el qual amb aquesta suma es torna inútil per les nostres necessitats.