Els treballs en benefici de la comunitat han sumat més de mil jornades laborals

La regidora de Cohesió Territorial, Bárbara Peris, ha fet una valoració dels treballs en benefici a la comunitat durant l’any 2022, que s’emmarquen en l’acord de col·laboració amb el Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya.amb la finalitat de repara el dany causat.L’Ajuntament del Vendrell acorda amb el jutjat l’assignació d’aquestes persones per desenvolupar les tasques segons les seves habilitat (jardineria, lampisteria, pintura,...) i compra el material necessari per a desenvolupar-les.Aquest any hi ha hagut col·laboracions en diferents àrees de l’Ajuntament:Al 2022 35 persones han realitzat treballs en benefici a la comunitat i s’han dedicat un total de. Bárbara Peris ha dit que “es vol continuar amb aquesta col·laboració durant el 2023 per dur a terme tasques de manteniment i de pintura semblants a les que ja s’han fet”.