Maria Ramon guanya el premi Teresina Martorell

La mestra vendrellenca Maria Ramon ha estat la guanyadora de l’onzena edició del. Aquest guardó té l’objectiu de reconèixer la trajectòria professional i vital d’una dona vendrellenca. Ramon, pertanyent a la nissaga del Ramon i Vidales ideal Vendrell, ha excel·lit per la seva tasca docent, que ha portat sempre més enllà de les aules. La seva activitat de recerca històrica local, o de foment dels valors en els nens i nenes, l’han moguda i la mouen en àmbits diversos.De la seva trajectòria cal destacar també el fet d’haver esdevingut motor de la ONG Mans Unides. És, que a cada convocatòria del premi era a les travesses com a possible guanyadora. Ha arribat el dia.