Calafell activa la primera fase de l’àrea comercial de Vilamar Centre

Els treballs de la primera fase de la nova àrea comercial Vilamar Centre de Calafell s’iniciaran en breu. Ho ha anunciat l’Ajuntament en una trobada amb els sectors comercials del municipi, especialment els del nucli de la Platja. Serà un projecte de senyalització i informació que donarà una imatge conjunta a l’oferta comercial, sota la fórmula d’un centre comercial a cel obert.

El pressupost és d’1 milió d’euros. El 50% es financia amb un ajut dels fons europeus Next Generation. Els diners provenen de la categoria de projectes de revitalització de zones comercials d’alta afluència turística. És l’únic de la circumscripció de Tarragona que ha reeixit.

L’alcalde, Ramon Ferré, diu: “El debat i les propostes per convertir l’illa de vianants de la Platja en un centre comercial a l’aire lliure, fa més de 20 anys que dura. Però ara es farà per fi realitat”. Ferré ha afegit: “En aquest projecte hi hem treballat durant tot aquest mandat municipal. Ja al 2019 vam posar mans a la feina i la primera proposta que vam tenir sobre la taula porta data de juliol de 2020, en plena pandèmia”.

El projecte és molt ambiciós, però realista, en paraules de l’alcalde. “L’haurem d’implantar en diferents fases, durant alguns anys, perquè la inversió total és important. Però en poc temps tindrem operativa la imatge que identificarà Vilamar Centre aquí i arreu”, subratlla.

Tot plegat serà amb filosofia d’smart city, amb mobiliari electrònic i aplicacions mòbils per guiar el visitant pels establiments participants en la zona comercial, informar-los de les campanyes, acompanyar-los pels indrets d’interès del nucli de la Platja, ajudar-los a trobar aparcament... Un altre dels objectius és donar comoditat a les persones que vagin a comprar, creant zones d’ombra i de descans als carrers.