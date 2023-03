«Transhumant 2023» una ruta per viure l'experiència dels pastors d'ovelles

L’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès ha presentat aquest matí la “Transhumant 2023” una nova activitat cultural i enogastronòmica, que vol esdevenir anual per descobrir el Baix Penedès a través de les antigues carrerades ramaderes. L’activitat, que es celebrarà el proper 15 d’abril amb inici a La Bisbal del Penedès, consisteix en recórrer un camí ramader de 16 Km endinsant-se per paisatges gairebé oblidats acompanyant un pastor i el seu ramat de més de 200 ovelles. Durant el recorregut el pastor anirà fent explicacions per posar en valor la memòria històrica del territori i viure l’experiència transhumant.

L’activitat es podrà fer en dues modalitats, una llarga de 16 Km i 600 metres de desnivell pels que tinguin ganes de viure una jornada intensa i una més curta de 7km i 350 metres de desnivell.

Ruta llarga de la Bisbal del Penedès a Can Marlès: sortida a les 8:00h. 16km de recorregut i 600m de desnivell. Esmorzar a la Joncosa i dinar a Can Marlès. Tornada de Can Marlès a la Bisbal en autobús

Ruta curta de la Joncosa a Can Marlès: Sortida a les 10:30h aprox. 7km de recorregut i 350m de desnivell. Dinar a Can Marlès. Tornada a la Joncosa amb autobús.

Aquest esdeveniment turístic, organitzat per l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, vol donar a conèixer tot el que envolta la cultura dels pastors del Penedès i, alhora, descobrir paisatges i gaudir amb propostes gastronòmiques de cuiners locals i vins del territori. El preu de la inscripció és de 45€ la ruta llarga i inclou esmorzar, dinar, transport de tornada amb bus i samarreta commemorativa de regal. Les inscripcions son limitades a 150 participants.