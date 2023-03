Article de Miquel Casellas: «Reptes de futur pel Vendrell»

Aquestes dies que polítics i derivats estan enfeinats en anar configurant un programa electoral molt bonic i formós que després no podran complir per manca de pressupost o per pactes amb altres formacions sinó s’aconsegueix la desitjada majoria absoluta que ha de servir per tenir una legislatura sense gaires ensurts.

Us proposo unes idees que anirien a tots prou bé.

Agafar el pàrquing xic de la Pep Jai i aplicar com a molt les mateixes tarifes que les que hi ha en el solar del carrer Cerdanya. No estaria malament que els dies festius aquest fos completament gratuït, però és molt millor això que el que teníem.

Crear una entitat municipal que s’encarregui d’anar a buscar empreses a l’exterior i facilitar els procediments perquè s’estableixin a casa nostra. No pas com ara que és un lloc amb bons professionals però que cada programa tenen un futur incert i no saben que serà del seu futur, esperant noves subvencions i ajudes que han de venir de no sé on, per tornar a repetir el mateix, però amb altra gent. La història sense fi.

Tenir tota la gent de l’Eina treballadora municipal per donar seguretat i donar-li un aire més de promoció econòmica i tecnològica i no com ara que dansen com les subvencions van i venen en el mercat. Aquesta hauria de ser un dels pilars del Vendrell si es vol sortir d’on som i no el recurs per tenir ocupada a la gent una temporada i vinga vagin passant.

Un altra dels temes que s’haurien de reconvertir és tot el personal del Ventall que treballa a la Brigada i a la residència de la Muntanyeta passin a formar part de l’Ajuntament del Vendrell. Una mesura per garantir les condicions laborals de les persones que treballen al consistori i no com ara que hi ha com a dos perfils ben marcats entre els que provenen d’un lloc i els que venen de l’empresa pública. Evidentment que la persona que porta el cementiri ha de formar part de la plantilla municipal no d’una empresa aliena que de mica en mica ho va ocupant tot com un pop amb uns llargs tentacles.

De cara al Vendrell, doncs arriba a un acord amb els propietaris del sindicat i almenys salvar alguna cosa perquè al pas que anem ja només podrem guardar les tines soterrades perquè la resta amb el pas del temps es va degradant allí al mig del poble esperant que torni un altre pla de barris perquè el primer no va fer-hi res de res en aquesta infraestructura centenària.

Arreglar el solar del Botafoc per tenir una bona zona de parquing i concerts i tot això perquè és un lloc ideal de fàcil al centre de la vila, les floretes ja les trobarem uns metres més amunt si volem, però hem de ser una vila pràctica i no un voler i no poder com ara.

Doncs convertir el local municipal de Sant Joan en un lloc viu amb moltes i variades activitats per trencar l’ambient d’aquesta zona pot donar força i varietat a aquest espai del Vendrell que també està allí deixat de la mà de Déu i esperant que algú li doni la seva oportunitat no només de la Lira ha de viure el texit social del Vendrell. Res us desitjo molta festa des de Sant Joan a la Fira que no s’ha d’assemblar gens amb el que tenim fins ara. Doncs aquests són quatre apunts per si em vol fer cas. Ho dic perquè ho conec una mica, sinó em dedicaria a la política. Com tenen vetat el meu programa de ràdio, doncs mira, aquí ho exposo.