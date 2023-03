L’Arboç posa en marxa un Pla de xoc contra l'incivisme

L’Ajuntament de l’Arboç ha posat en marxa aquest mes de març un pla de xoc per lluitar contra l’incivisme a la vila. Aquest pla es va aprovar el passat mes de setembre fruit d’una moció del grup municipal CLAM que demanava la creació d’un pla de civisme amb agents cívics municipals.

Aquest pla de civisme vol corregir diferents comportaments o faltes d’alguns ciutadans i persones que estan de pas per la nostra vila. Per fer-ho, s’ha contractat 2 agents cívics que vetllaran per conscienciar i informar als veïns i veïnes sobre les diferents normatives d’ús de l’entorn urbà, el reciclatge, etc.

La figura de l’agent de civisme públic no vol ser sancionadora sinó un conseller educador, sensibilitzador, informador, i fins i tot podrà fer de mitjancer en petits conflictes que no necessitin actuacions especials, fomentant la bona convivència dels ciutadans i ciutadanes, el respecte a l’entorn i la tinença responsable d’animals, entre d’altres.

Els agents cívics també disposaran de tota la informació per poder resoldre dubtes a la ciutadania sobre els serveis oferts al municipi aportant informació a qui ho pugui necessitar, o derivant la consulta al departament corresponent de l’Ajuntament per resoldre-ho el més ràpidament possible. Per exemple, els agents cívics resoldre podran resoldre dubtes sobre el reciclatge i separació de residus, drets i deures dels propietaris d'animals, ordenances municipals, i altres normatives i conductes esperades de bona ciutadania. També poden oferir informació sobre temes d'ajuts de serveis socials, plans d'ocupació i altres ajudes a persones amb necessitats.

L'objectiu és aconseguir un bon ús de l'espai públic, mobiliari urbà i augmentar el civisme de tots per gaudir d’una vila millor.