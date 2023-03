Calafell convida els nous residents a empadronar‑se

L’Ajuntament de Calafell ha posat en marxa una campanya per convidar a empadronar-se als nous residents del municipi. La iniciativa va adreçada al creixement demogràfic dels darrers temps, a raó d’uns mil habitats nets l’any, però també a la borsa d’habitats que hi resideixen sense estar censats. Una borsa que s’estima en uns 20.000 habitants i que situa el nombre real en 50.000 persones, ja que els empadronats són 30.000

“No és cap campanya perquè vingui gent a viure a Calafell. És per a les persones que ja viuen a Calafell i no s’empadronen. I és que empadronant-se ajudaran a aconseguir més serveis i més recursos econòmics per al seu nou municipi, dels quals també se’n beneficiaran”, explica l’alcalde, Ramon Ferré.

L’alcalde assenyala dos grans inconvenients de la “discrepància” entre la població de dret, l’empadronada, de la de fet, la real. Un: “Quan anem a la Generalitat a demanar noves escoles o centres sanitaris, ens diuen que no ens toca perquè som 30.000 oficialment, no els 50.000 reals”.

L’altre: “L’Ajuntament rep una aportació econòmica de l’Estat que es calcula de la mateixa forma. Actualment són uns 5 milions d’euros anuals. Si tothom que viu a Calafell s’empadronés, ens n’arribaren uns 9 milions”.

Ferré posa un exemple aclaridor: “L’aportació de l’Estat equival, si fa o no fa, al pressupost anual d’inversions de l’Ajuntament. Imaginem-nos què podríem fer si tinguéssim dos pressupostos d’inversions cada any”.