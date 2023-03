El Pla Educatiu del Vendrell impulsa el Club de famílies lectores

La Taula de Famílies del Pla Educatiu d’Entorn del Vendrell té com a objectiu potenciar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles. A tal efecte, i reconeixent la importància de la lectura i la comprensió lectora en el desenvolupament educatiu dels infants i joves, la Taula posa en marxa una iniciativa per millorar l’hàbit lector i la comprensió lectora dels nens i nenes del municipi.

Amb aquest objectiu s’adhereix a la campanya impulsada per la Fundació Bofill “Les famílies, aliades de la lectura” que vol promoure l’empoderament de les famílies i la seva capacitació com a element imprescindible per aconseguir aquesta millora en la lectura dels seus fills.

Aquesta campanya inclou uns kits pedagògics per donar recursos als adults per tal que la lectura amb els fills/es sigui una estona amable i positiva, i les famílies tinguin eines per saber aprofitar moments, espais i oportunitats per estimular aquest aprenentatge lector, a la vegada que potencien el seu vincle amb els petits de la casa.

Així doncs, per tal de desplegar la campanya al Vendrell, en una primera fase es fa una crida a entitats que estiguin treballant amb infants o famílies per tal de formar-les en aquests recursos, per a què en una segona fase siguin aquestes mateixes entitats que puguin traslladar-ho a les seves famílies.

Paral·lelament es programaran accions diverses amb l’objectiu de promoure la implicació de les famílies amb aquest projecte i en una tercera fase es pugui crear una xarxa de famílies lectores per a que entre elles es facin recomanacions, acompanyaments, trobades, etc.

De moment ja està prevista la participació de la Biblioteca Terra Baixa, el Casal Cívic, escoles bressol, escoles de primària, afa’s, La Ballaruga, i s’espera que es sumin altres entitats del municipi.

La sessió formativa dirigida a entitats està programada per al 29 de març, a les 18.30 a La Ballaruga. Hi haurà servei d’acollida pels infants i cal fer inscripció prèvia