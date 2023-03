La Policia Local de l’Arboç va incorporar la setmana passada al seu parc mòbil un nou cotxe patrulla. Es tracta d’un Seat Ateca adaptat i preparat com a vehicle policial, el primer que es compra d’aquesta marca, que a més compta amb un desfibril·lador portàtil.

Amb aquesta incorporació la policia local continuarà disposant de dos vehicles com fins ara, tot i que el més antic es mantindrà com a tercer vehicle per a moments puntuals. El nou vehicle s’utilitzarà per a tasques de seguretat ciutadana