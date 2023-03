Calafell adjudica les obres d’un segon pla de voreres a Segur

La junta de govern local de l’Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres d’un segon pla de voreres a Segur de Calafell. S’hi invertiran 500.000 euros i seran executats per Rubatec, empresa guanyadora de la licitació. Els treballs s’iniciaran en breu.

Aquest segon pla de voreres recupera la filosofia i l’àmbit d’actuació del primer pla, realitzat fa uns pocs anys i que va significar una inversió de 1,9 milions d’euros. La filosofia consisteix a reparar voreres, centrant-se en els desperfectes existents, i estirar el pressupost disponible en tot el que sigui possible, ateses les variadíssimes casuístiques de mal estat i conservació.

“Fer voreres del tot noves, que ja és el que ens agradaria, implicaria un cost elevadíssim i inassumible per part de les arques municipals”, diu el tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín. El regidor afegeix: “Tanmateix, amb la fórmula que apliquem podem aconseguir resultats més que acceptables, assumibles econòmicament, i que donen una solució ja no immediata, sinó per uns quants anys”.

Aquesta fórmula s’ha aplicat també, amb bons resultats, al pla de voreres realitzat a la urbanització Bellamar fa uns mesos.

L’àmbit d’actuació d’aquest segon pla a Segur continua i intenta completar fins on donin els diners la zona del primer pla. És a dir, la part central i parts altes del nucli de Segur. Aproximadament, el perímetre delimitat per l’avinguda d’Espanya. Segons Perín, “acabarem reparacions a carrers que no vam poder acabar amb el primer pla i en farem a nous carrers”.

L’Ajuntament ha aprovat també la realització de treballs d’asfaltat i millores de calçades i conduccions subterrànies, per import d’uns altres 500.000 euros, al nucli de Segur. L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Tecnofirmes. En breu, se’n donarà més informació.