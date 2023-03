Senyalització de camins, masies i rutes municipals de Sant Jaume

Una vegada completat el projecte,per facilitar els desplaçaments entre tots els nuclis de població i els punts d’interès del municipi.Tots els rètols incorporen el punt de destí i la distància en km i la senyalització també inclou una estaca ii les rutes de senderisme d’altres 24,2 km, repartits en cinc rutes específiques, la ruta a la cova de la Via, la ruta al puig de Tiula, la ruta al Pi Sol, la ruta al Pèlag i la Cova Gran i la ruta a la font i els safarejos del Papiolet. Aquestes rutes estan senyalitzades amb un total de 68 estaques i rètols de seguiment.Han estat mesos de mesuraments sobre el terreny, de confecció de rètols i de digitalització de camins que veuen per fi el resultat, i és que a Sant Jaume tenim un entorn de camins ideals per gaudir-los a peu i en bicicleta. La senyalització de camins i rutes municipals que ha fet l’Ajuntament va ser la proposta més votada dels pressupostos participatius de l’any 2021.