Comença la preinscripció escolar al Vendrell per a infantil i primària

Què és i per a què serveix?

Aquest dilluns dia 6 de març ses va iniciar la preinscripció escolar a educació infantil i primària per a famílies amb infants d'Infantil 3 (anteriorment P3) fins a 6è curs de primària. Pel que fa a la preinscripció a Educació Secundària Obligatòria per als estudiants d'ESO, aquesta ha començat aquest dimecres. En ambdues etapes, la preinscripció finalitzarà el 20 de març.Davant la importància que les famílies amb infants nascuts el 2020 participin de la preinscripció perquè els infants comencin Infantil 3 al setembre i que els nascuts el 2011, alumnes que aquest curs estan fent 6è de primària, facin la preinscripció per començar l'ESO el curs vinent, l'Ajuntament del Vendrell, a través de la regidoria d’Educació és qui gestiona les preinscripcions, que a la vila compten amb l’al·licient de la.. Tanmateix, al Vendrell una de les dificultats afegides a la planificació del curs és que a causa del creixement demogràfic, és la

Per obtenir una plaça en una escola finançada amb fons públics, pública o privada concertada, primer de tot s'ha de fer la sol·licitud (preinscripció) d'admissió en uns dies concrets que es fixen oficialment. Quan les escoles saben quantes sol·licituds tenen, estan en condicions d'informar de la plaça que es dóna a cada alumne/a.

Qui ho pot demanar?

Amb la matrícula, que també s'ha de fer en uns dies concrets, fixats oficialment, l'alumne confirma que realment vol la plaça.

Qualsevol ciutadà que es vulgui matricular, o vulgui matricular els seus fills i filles, en una escola del municipi del Vendrell.

Quins documents s’han de presentar?

Consulteu la web http://www.elvendrelleduca.cat/

Com i on es pot presentar?

Preferentment al centre sol·licitat com a primera opció.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

La Rambla, 24

Telèfon 977 66 89 62 / Fax 977 15 43 96

A/e: ome@elvendrell.net

http://www.elvendrelleduca.cat/

On es pot trobar més informació?

Departament d'Educació de la Generalitat, telèfon 977 25 14 40.



Escola bressol municipal El Puig

Carrer de Ramon d'Abadal, 1Telèfon 977 66 69 66 Escola municipal Ralet, RaletCarrer Ribera d'Ebre, 13Telèfon 977 15 53 15 Escola bressol municipal MestralCarrer Conflent, 111Telèfon 977 15 42 90 Escola bressol municipal Vent de Migjornc/ Ocells, s/n (Coma-ruga)Telèfon 977 68 09 36 Escola bressol municipal El BotafocAv. Baix Penedès, 90-96Telèfon 656 89 07 38