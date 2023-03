La Guàrdia Civil intervé més de mil plantes de marihuana a la Bisbal

La Guàrdia Civil intervé més de mil plantes de marihuana que eren transportades a l'interior d'un turisme. Han estat els agents del Grup d'Acció Ràpida, que realitzaven un, els quals van detectar el vehicle sospitós.Agents del Grup d'Acció Ràpida de la Guàrdia Civil, mentre realitzaven un servei de verificació de vehicles i persones en una de les sortides de l'autopista AP2, a l'altura de la Bisbal del Penedès, van donar l'alt a un vehicle matrícula francesa per tal d'identificar els seus ocupants i registrar-ne el contingut.Davant l'actitud nerviosa que presentaven els ocupants de vehicle, van requerir als seus ocupants que s'identifiquessin i que mostressin el contingut que transportaven al maleter, observant-se des de l'exterior una gran quantitat de caixes de cartró tancades. Una vegada obertes es va comprovar que transportaven nombroses plantes de marihuana pel que van procedir a la seua confiscació i a la detenció dels tres ocupants que viatjaven en l'esmentat vehicle.Després de ser oportunament comptabilitzades es va poder verificar que els detinguts transportavenTot el material confiscat, així com els detinguts van ser traslladats fins a dependències de la Guàrdia Civil del Vendrell, que va instruir diligències per al Jutjat en funcions de Guàrdia, resultant competent el Jutjat d'Instrucció SIS dels del Vendrell, que es va fer càrrec de les actuacions.Realitzat peritatge de les plantes intervingudes per a la seva valoració econòmica, aquestes haguessin arreplegat unen plantacions en l'exterior i 800.000€ en plantacions "indoor", valors que s'haurien vist incrementats si les destinacions finals haguessin sigut altres països europeus. La província de Tarragona està integrada en el Pla TELOS orientat a la detecció del transport terrestre marítim i aeri de substàncies estupefaents i a la localització de moviment de capitals entre Espanya i Europa. La vigilància de les vies de comunicació que transcorren per la província mitjançant dispositius especials de les unitats de reserva de la Guàrdia Civil ha permès la localització d'aquest transport.