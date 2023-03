Un home mor en l’incendi d'un habitatge del Vendrell

Un home de 92 anys ha mort aquesta matinada en l’incendi d’un habitatge del Vendrell. Els Bombers van rebre l’avís al voltant de les 12 de la nit. Aquest alertava d’una explosió a la primera planta d’un edifici situat al número 7 del carrer Jaume Marcé Diu. Immediatament, el cos va activar tres vehicles d’aigua, un de comandament i una autoescala. En arribar al lloc hi havia molt fum, i després d’iniciar les tasques d’extinció i recerca, van acabar localitzant la víctima sense vida al menjador. El personal mèdic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que s’havia mobilitzat amb quatre unitats, en va confirmat la mort.

Passada la mitjanit, els efectius van donar per apagat l’incendi. Posteriorment, van ventilar el fum i van revisar els danys a l’edifici. Les vuit persones de la resta de pisos no van poder passar la nit a casa seva i van ser reallotjades a través de la Policia Local. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació del sinistre per esclarir les causes de l’incendi.