El Vendrell organitza un Casal de Pasqua per afavorir la conciliació familiar

Per telèfon 977663289

Per correu igualtat@elvendrell.net

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat, Gènere i Drets LGTBI de l’Ajuntament del Vendrelli Feminismes de la Generalitat. Aquest programa pretén alliberar temps per a les famílies, i especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, s’ha atribuït el treball de les cures i afavorir la conciliació familiar, laboral i personal.Dies del Casal: Del 3 al 6 d’abril de 2023 Horaris: De 9 h a 13 h Usuaris: Per a infants d’infantil i primària escolaritzats al municipi del Vendrell i nuclis marítims de 3 a 12 anys.Lloc on realitzarà el Casal:Escola Marta Mata El VendrellCentre cívic Coma-rugaInscripcions: ( Fins el 24 de març del 2023 Posteriorment es facilitarà un formulari amb les dades d’inscripció.Preu: És un servei gratuït amb places limitades. (Inclou places inclusives). S’estableixen uns criteris de priorització a tenir en compte. (Estan inclosos al formulari d’inscripció)Documentació: S’ha d’aportar la documentació requerida a la inscripció al Centre cívic L’Estació o per correu electrònic igualtat@elvendrell.net Important: La plaça NO queda reservada fins que no es rep una confirmació per correu electrònic o telefònicament.