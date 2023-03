La geganta de Cal Fiol de l'Arboç, bé cultural d'interès nacional

Després d'uns anys d'estudi i recerca, la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya ha emès un informe favorable per declarar la geganta de cal Fiol de l'Arboç com a bé cultural d'interès nacional.

Tal com apareix a les Notes històriques de la parròquia i vila d'Arbós de mossèn Gaietà Viaplana i Cornet, l'any 1816 l'administració de la capella de l'hospital de Sant Antoni Abat va comprar una parella de gegants per sortir a la processó de Corpus i per la festa major. Tot i així, algun estudi històric ja situa l'origen d'aquests gegants a l'any 1770, quan es té constància, per primer cop, de la presència de gegants a la vila amb motiu de la inauguració de la capella del Santíssim. Aquesta parella se la coneixia popularment com a gegants de cal Fiol perquè la família Fiol fou l'última administradora de la capella de Sant Antoni. Aquesta geganta assoleix la condició de bicentenària amb escreix i està considerada una de les peces més antigues del món geganter a Catalunya.

Aquesta distinció s'afegeix a la que van rebre l'any 2009 els gegants vells Chabran i Llúcia com a elements festius patrimonials d'interès nacional coincidint amb la declaració de la Festa Major de l'Arboç com a festa patrimonial d'interès nacional.