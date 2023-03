Salven dos nadons que vivien en situació d'insalubritat en un pis amb la seva mare al Vendrell

La Policia Local del Vendrell va rescatar divendres dos nadons que vivien en situació d'insalubritat, segons ha avançat Ràdio Televisió El Vendrell.. Són dos infants d'11 i 22 mesos que vivien amb la seva mare en un pis ocupat del barri del Tancat. Els agents feia setmanes que investigaven la dona, a qui tenien identificada per haver comès robatoris utilitzant el doble fons del cotxet de les criatures. La policia va anar al domicili i va comprovar que els nadons estaven desatesos, motiu pel qual els va salvaguardar i va detenir la dona per un presumpte delicte de maltractament. Els infants han passat a estar tutelats provisionalment per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

En declaracions a l'ACN, Jordi Giménez, agent de la unitat de l'ORC de la Policia Local del Vendrell, ha explicat que la tasca fins a aconseguir localitzar la dona s'ha allargat durant un mes. "Era molt complicat trobar-los perquè s'anaven movent. Teníem totes les patrulles pendents i també alguns ciutadans". Finalment la recerca va donar resultat, i se'ls va poder localitzar al pis on ja se sospitava que eren, per bé que s'hi havia anat diverses vegades i no se'ls havia trobat. Giménez ha explicat que la dona i els nens "portaven una setmana tancats" a l'indret. "És un bloc que està tot ocupat. El pis on s'estava la dona amb els nens estava ple de brutícia i de restes de les drogues que consumeix, en una situació completament insalubre", ha relatat l'agent. A banda d'aquesta situació de desemparament "més evident", els metges van tenir sospites que els nens poguessin estar essent maltractats, un extrem que ara s'està investigant. Una situació com aquesta, però, activa automàticament els protocols de protecció de la infància, en virtut dels quals es retira provisionalment la tutela dels nens a la mare, que passen a estar sota la custòdia de la DGAIA. Giménez recorda que aquesta última setmana que la dona i els nens van passar tancats a casa va ser la que més els va preocupar, perquè "en no rebre cap input de ningú sobre on podien ser" van témer que hagués pogut passar "el pitjor". Finalment, però, se'ls va poder localitzar i es va poder salvaguardar els dos nens, "molt petits, un ni caminava". Giménez celebra la situació i recorda que "l'estona de veure els nens a l'hospital, amb les infermeres donant-ho tot perquè els nens estiguessin bé, i que tornaven a somriure, va ser el millor de tot".