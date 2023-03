Ara El Vendrell Pacte Local presenta Lidia Rodríguez, cap de llista

Després que dissabte passat a Reus a la Convenció Municipalista es proclamésde la coalició Ara Pacte Local, dilluns al vespre al Vendrell va tenir lloc un sopar presentació de la candidata iacompanyats de les executives dels partits Ara Catalunya i Convergents, partits integrants de la coalició a nivell de Catalunya, a més a més de PDECAT i altres.Prop d’un centenar de persones han fet costat a Ara El Vendrell Pacte Local en el que s’ha considerat el primer acte públic a dos mesos vista de l’inici de la campanya electoral. En la seva intervenció Lídia Rodríguez ha destacat “la voluntat de la coalició per treballar pel Vendrell i presentar un projecte polític que millori la situació dels vendrellencs, i la posició del Vendrell com a capital de comarca. Creiem en el Vendrell i l’estimem. Amb una bona gestió El Vendrell té moltes oportunitats, i per això farem moltes propostes tenint com a prioritat el benestar de les persones”.Per la seva banda, Joan Maria Diu, número 2 de la llista va manifestar que “les dues formacions polítiques Ara i Convergents estan treballant molt bé conjuntament i que a les properes setmanes hi haurà noves incorporacions. Les sensacions són molt bones i segur que serem una força decisiva al nou consistori vendrellenc a partir del 17 de juny”.