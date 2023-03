Alliberen un astor a Banyeres per reivindicar la riera de la Bisbal

El GEPEC ha alliberat aquest dilluns un exemplar d'astor a Banyeres del Penedès per posar en valor la riera de la Bisbal, el principal curs fluvial de la comarca. Es tracta d'una zona estratègica pel que fa a la fauna i la flora del territori, però "poc valorada", tal com ha destacat el tècnic del GEPEC Xavier Pedro. L'alliberament de l'animal s'ha realitzat en el marc del projecte 'Salut i Natura', que té per objectiu fomentar el voluntariat inclusiu. En aquest cas, han estat els usuaris de la Fundació Santa Teresa del Vendrell. Des fa tres setmanes, un total de set persones amb diversitat funcional treballen en la renaturalització i difusió de l'entorn de la riera de la Bisbal.

"Hem d'entendre que la riera de la Bisbal és refugi i aliment per a una gran quantitat d'espècies de fauna i de flora", ha detallat el tècnic de GEPEC Xavier Pedro, que lamenta l'estat "degradat" en què es troba el principal curs fluvial de la comarca.



Per revertir la situació i millorar mediambientalment la riera, des de l'entitat ecologista han iniciat un voluntariat ambiental i inclusiu que no existia a la comarca, segons ha puntualitzat Pedro. Després de dues sessions, en què els usuaris de la Fundació Santa Teresa del Vendrell han après algunes de les particularitats de la zona i també han netejat part de l'espai natural, aquest dilluns han presenciat l'alliberament d'un astor.



Durant les pròximes setmanes, els voluntaris continuaran visitant altres punts de la riera i realitzant diferents tasques de neteja, així com la instal·lació de diversos refugis per a la fauna i accions d'educació ambiental amb els veïns i escoles de la comarca. Més d'un any en recuperació

L'ocell ha estat posat en llibertat després d'estar ingressat durant més d'un any en un centre de recuperació a Lleida. Es tracta d'una femella jove que l'any 2022 va patir un trauma a l'ala esquerra. Aquest dilluns ha tornat a aixecar el vol i s'espera que s'instal·li en una de les zones pròximes a Banyeres del Penedès.



Pedro ha explicat que es tracta d'un ocell que viu al bosc i que "potser no acabarà fent el niu aquí al costat", però sí que podria fer-ho a les Muntanyes de Montmell, el Massís de Bonastre o el Parc Natural del Foix, ajudant a la colonització de l'espècie al territori. El tècnic del GEPEC també ha destacat la importància de la riera de la Bisbal en la connexió d'aquestes tres zones muntanyoses de la comarca.