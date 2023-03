«Quin és el millor xató que es reparteix per la xatonada del Vendrell?»

Fa uns quants anys, els mateixos mestres xatonaires elaboraven els plats de xató que es repartien per la xatonada popular. A vegades la preparació prèvia ho feien a les cuines de l’Alberg de Santa Maria del Mar un parell de dies abans de la cita perquè el conjunt covés i tingués el gust desitjat pel xató del Vendrell.

Com passa a tot arreu la dinàmica va deixar de funcionar i hi havia un sol catering que repartia totes les racions de xató de la xatonada. La gent no podia escollir com tradicionalment s’ha fet a Calafell on els clients poden triar quin xato prendran a casa amb el cost del tiquet. L’empresa afortunada era la cadena de Ramon Puig Catering que porta el Restaurant Priorat de Banyeres.

L’any passat les coses ja van canviar una mica. Es podien escollir entre dos establiments culinaris, la Fonda Sport de Sant Jaume dels Domenys i el que havia estat l’únic subministrador de la festa gastronòmica.

Enguany, per primera vegada en les 37 edicions del concurs de Mestres Xatonaires s’hi afegeix un nou establiment, aquest provinent de la platja de Calafell popular per la seva trajectòria culinària. Estem parlant de l’Eusebio.

Analitzats els tres xató a nivell general, el millor és l’Eusebio, en segona posició queda el Ramon Puig i per tancar la classificació doncs tenim la fonda Esport. La diferència entre el primer i el segon principalment és la salsa perquè el gust del guanyador és més saborosa que la segona que no despunta i per la seva banda, la mini truita amb trossets de botifarra negra i la salsa simplona de la Fonda de Sport la deixen en tercera posició

. Per altra banda també cal dir que els plats de l’Eusebio es presentaven amb més contingut que la resta tot i que poca diferència amb el Ramon Puig.

La Fonda Sport hauria de millorar el xató amb una truita més gran i mes amanida pel que fa als altres dos, el nivell és força bo tot i que ja se sap que no és el mateix fer-ho en un restaurant que en cassoletes. Hi ha restaurants del Vendrell i comarca amb un xató molt millor, especialment la salsa, que és la gràcia que el servit, en aquesta Xatonada, però també s’ha de dir que hi ha xatós que es serveixen en algun restaurant de la comarca que no tenen res a veure amb el plat original i la gent que el prova queda totalment enganyat del que és una aproximació al xató.

La gràcia és que la gent pugui escollir i cadascú triï aquell que més li agrada i tots contents i feliços.