La Xatonada del Vendrell reparteix 1.500 racions del plat

La Xatonada del Vendrell recupera la total normalitat després de dos anys condicionats per la pandèmia i reparteix 1.500 racions en un dia. Com a novetat, enguany s'ha ampliat la programació durant tot el cap de setmana amb l'objectiu de fomentar el comerç local.



El plat fort però, s'ha celebrat aquest diumenge, amb el 37è Concurs de Mestres Xatonaires que ha reunit una quarantena de participants. En un ambient de rivalitat sana, professionals i aficionats han hagut de demostrar les habilitats culinàries a l'hora d'elaborar un dels plats estrella de la capital del Baix Penedès. Segons la regidora de Promoció Econòmica del Vendrell, Mari Luz Ramírez, el municipi manté el títol de "bressol del xató" i ha elevat la Xatonada a "festa popular".

Després de més de quinze anys participant en el concurs de mestres xatonaires, aquest diumenge el vendrellenc Xavier Rovira s'ha proclamat campió del certamen. Malgrat provenir d'una nissaga de xatonaires premiats en aquesta competició, mai abans havia quedat en primera posició. Preguntat pel secret de la recepta que l'ha convertit en guanyador, ha preferit reservar-se'l i no compartir-lo. Tot i això, ha remarcat que per fer un bon xató cal "passió i ganes", a més de "picar molt bé els ingredients, que quedi com torró de Xixona".

La recepta original d'aquest plat típic del Penedès inclou escarola amb una picada feta de tomaca, nyora, all, ceba, avellana i ametlla. Ara bé, no s'ha de confondre amb una amanida romescada. "Per a nosaltres, el xató és un plat complet que va acompanyat de tonyina, bacallà i truita de fesols o botifarra negra. La diferència amb altres municipis és que el xató el deixem covar durant unes hores perquè l'escarola s'impregni amb la salsa", destaca Domingo Alfaro, president de l'associació gastronòmica de la universitat del Xató de Catalunya.

Fins a 42 persones s'han inscrit en la 37a edició del Concurs de Mestres Xatonaires, que busca mantenir viva la tradició gastronòmica a la capital del Baix Penedès. Els participants es divideixen en diferents colles, en una cita on la rivalitat sana és ben present. A banda de Rovira, al podi també hi ha pujat el vendrellenc Salvador Martorell i la nena Erin Donaire.

Precisament per donar a conèixer aquest plat típic, fins a un centenar d'alumnes de primària han participat en les darreres setmanes en els cursos xatonaires que s'han fet als centres educatius de la ciutat. Aquest diumenge han pogut demostrar els coneixements apresos en el marc de la 36a Exhibició de Xatonaires Infantils.

1.500 racions repartides

Enguany, l'organització ha preparat 1.500 racions de xató, un centenar de les quals han estat aptes per a celíacs, ja que no duien pa. Es tracta d'una previsió menor a anys anteriors a la pandèmia, però que des de la regidoria de Promoció Econòmica han valorat positivament. Com a novetat d'aquesta edició, s'ha apostat per ampliar la programació a tot un cap de setmana. L'objectiu, segons Ramírez, ha estat fomentar el comerç local, que ha aprofitat la cita per celebrar una fira de fora estocs aquest dissabte.