La nova versió de «Terra Baixa» inicia gira al Vendrell

La nova programació del Temporada segueix la seva línia d'èxits després d'un cap de setmana intens de música funk a l'Auditori Pau Casals i l'estrena de la programació infantil al Teatre Àngel Guimerà, on la fusió del flamenc i el teatre va entusiasmar les més de 200 persones assistents.

La cartellera té nova cita aquest proper dissabte, 11 de març, quan arribarà al Teatre Àngel Guimerà un clàssic de Guimerà, produït pel Teatre Nacional de Catalunya. Probablement, a cap població del món, s’ha representat tantes vegades com al Vendrell Terra Baixa.



El Vendrell, vila de Guimerà és un referent del dramaturg i poeta, hi te dedicat un museu, un simposi internacional, i és lloc de referència de les representacions dels seus muntatges. De fet, el teatre on es farà la representació porta el seu nom.

«Terra baixa (Reconstrucció d'un crim)», està versionada per Pablo Ley, sota la direcció de Carme Portacelli. Un muntatge que no vol perdre de vista els orígens ni renunciar a l’essència d’aquest text universal, i que es trasllada al segle XX, a la Barcelona de l'anarquisme, introduïnt dos personatges nous: una periodista i un comissari de policia, que serà l’encarregat d’investigar un crim: un treballador ha assassinat el seu amo. En Manelic ha matat en Sebastià per alliberar la Marta (i a ell mateix)

Les entrades estan numerades i es poden adquirir a www.temporada.cat. Les persones interessades també les poden comprar de forma presencial, el mateix dia, a la recepció de l'EMMPAC, i tots els divendres no festius, de 10 a 13h, o bé a taquilla, una hora abans de la representació, sempre i quan l’aforament així ho permeti.