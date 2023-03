Albinyana acollirà els actes comarcals del Dia Internacional de les Dones

Albinyana serà aquest any la seu de la Commemoració del actes del Dia de la Dona al Baix Penedès amb una caminada fins a l’Ermita de Sant Antoni el proper dissabte 11 de març.

L’acte s’iniciarà a les 11h del matí amb la sortida de la caminada des de l’espai jove de Les Peces per qui tingui ganes de caminar una estona. Pels que no tinguin tantes ganes, a les 11:30h hi haurà una segona sortida des de l’Església d’Albinyana.

Un cop arribats a l’Ermita de Sant Antoni, es farà la lectura del Manifest reivindicatiu i seguidament hi haurà un vermut i un obsequi per a tots els assistents.