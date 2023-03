Veïns de Calafell s’oposen al projecte del Parc del Circ

Veïns de Calafell s’han agrupat sota la Plataforma Salvem el Parc de la Sínia per exposar la seva oposició al futur Parc del Circ al barri. Refusen la intenció de l’Ajuntament i la companyia Raluy Legacy de convertir la Sínia en un recinte que aculli un museu a l’aire lliure, una escola de circ i diverses propostes turístiques lligades al circ. En un manifest, reivindiquen que el parc “s’ha d’utilitzar exclusivament per a l’ús i gaudi dels infants, persones grans i famílies” i consideren que el projecte del Parc del Circ és “restrictiu”. Al mateix temps, acusen l’Ajuntament d’haver actuat de forma obscura en la cessió dels terrenys i en l’adjudicació del projecte.

L’Ajuntament de Calafell i la companyia Raluy Lecagy han anunciat reiteradament el projecte com una proposta “sense precedents”, amb aspiració de convertir l’espai en un referent mundial per la seva oferta immersiva i també pel valor d’arxiu històric.

La Plataforma Salvem el Parc de la Sínia adverteix que el Parc del Circ augmentarà el trànsit al barri i també l’impacte acústic, motiu pel qual reclamen poder dir-hi la seva abans que es materialitzi el canvi al parc i al Mercat Vell adjacent.

D’altra banda, aquest grup de veïns opositors retreuen al govern local que no tirés endavant la proposta que la ciutadania va votar per donar una nova vida al Mercat Vell amb un local polivalent on se celebressin balls, concerts i conferències, entre altres.

Tot i les crítiques, la plataforma ressalta que la seva protesta “no va en contra del circ Raluy, ni del museu o qualsevol altre projecte cultural”, i asseguren que la seva queixa és contra la ubicació escollida perquè “privatitzarà” la meitat del parc.

El president del moviment opositor, Mateu Mejías, lamenta “l’enrocament” del consistori, a qui insta a replantejar el projecte i traslladar-lo a l’antiga discoteca Louie Vega, que va comprar l’estiu passat. “Seria idoni perquè hi ha una esplanada per aparcar, està a prop de l’estació de tren i hi ha espai suficient per fer les activitats de circ i música que tenen previstes”, relata.

