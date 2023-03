Entra en servei la nova gossera de Calafell, un equipament molt esperat

Calafell ha posat en marxa aquest dimecres el centre d’adopció de gossos i el refugi de gats ferals. Els dos equipaments feia quasi un any que estaven a punt d’entrar en servei, però l’autorització per part de la Generalitat n’ha retardat l’obertura.



Pel que fa a la gossera, té capacitat per a 67 animals. La previsió és desplegar-hi dos projectes pioners d’ensinistrament de gossos que puguin ajudar a persones grans i també dones maltractades. En el primer cas, l’objectiu és que els animals proporcionin companyia i articulin una rutina de passeig, mentre que el segon projecte es basa en la gestió de l’autoconfiança, segons apunta el consistori. Pel que fa al refugi d’animals ferals, l’espai té capacitat per a una vintena d’exemplars.

El refugi, explica l’Ajuntament, és un centre que servirà d’estada temporal per a gats de carrer que estiguin ferits o malalts, o altres situacions semblants. Després, seran retornats a les seves colònies, ja que es tracta d’animals no socialitzats. La inversió dels dos equipaments ha estat de 700.000 euros. El govern local els situa com a insígnia del projecte per situar Calafell com a municipi ‘PetFriendly’.