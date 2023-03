La creació d’un «Itinerari lila», novetat dels actes del 8 de Març

Al Vendrell s’ha presentat el conjunt d’actes organitzats al voltant. Una programació que s’ha treballat conjuntament amb altres regidories com la de Cultura, la de Joventut o la de Serveis Socials. En paraules del regidor de Polítiques de Gènere i Igualtat, Christian Soriano, “això és una mostra del fet que per aquest govern les polítiques públiques en matèria d’igualtat i feminisme s’han de dur a terme amb caràcter transversal i aplicant-hi la perspectiva de gènere”.Dins del programa d’actes d’enguany en destaca, per exemple, la concessió de l’11è Premi Teresina Martorell, la realització d’un concert amb artistes exclusivament dones oEl regidor de Polítiques de Gènere ha explicat que tots aquests actes, així com la resta que conformen el programa del 8M, tenen com a objectiu visibilitzar i posar en valor les dones i la seva tasca.En concret, en referència a l’”Itinerari lila”, Soriano ha recordat que”. Per això, ha explicat, des de la regidoria d’Igualtat i també des de la regidoria de Cultura i la Comissió del Nomenclàto, fa temps que es treballa en aquest sentit. Així, ha dit, “s’ha fet un pas endavant molt important per seguir augmentant la visibilitat de dones il·lustres a l'espai públic, dedicant noms de dones a espais reconeguts del municipi, que conformaran aquest “Itinerari lila”.L’itinerari estarà integrat pel carrer dedicat a M. Anna Guimerà Saló (c/ Del Portal), el parc dedicat a Anna Serra Benavent (c/ Roquetes), el parc dedicat a Teresina Martorell Fons (av. Camp d’esports), el parc dedicat a Maria Julivert Aulés (c/ Ginebró) i el parc dedicat a Neus Català Pallejà (av. Sant Vicenç). A banda de les plaques corresponents, aquest itinerari també serà identificable amb la instal·lació als parcs d’un banc lila.