Els Nens del Vendrell ja s’han posat mans a la feina

l’Assemblea General Extraordinària, La propera data marcada al calendari la tenen dimecres 1 de març, dia en el qual celebraran a les 19:30 h , en única convocatòria, a la sala d’actes del Centre cívic L’Estació. Aquesta trobada servirà per poder conèixer el projecte de la colla per al 2023-2024 i els canvis que hi haurà en l’equip directiu. A més a més, també es farà la proposta d'aprovació del pressupost per a aquest any.

l’Assaig solidari dels de la camisa vermella, que enguany arriba a la seva desena edició. Serà La mateixa setmana segueix l’activitat ambdels de la camisa vermella, que enguany arriba a la seva desena edició. Serà el divendres 3 de març, a les 21:30 h al seu local.

Aquesta primera trobada dels vendrellencs es fa cada any per recaptar beneficis per al projecte “Fem Pinya”, iniciativa dels Nens, que ajuda a infants sense recursos amb beques per al menjador escolar, en col·laboració amb els Serveis Socials de l'Ajuntament del Vendrell. Aquests últims anys la iniciativa ha crescut molt i s’han destinat recursos a altres branques del projecte, com el “Fem Pinya Connectats”, per dotar d’equipament informàtic a joves del territori per dur a terme les seves classes lectives.

Per tant, és una bona oportunitat per apropar-se a la colla, conèixer-la i donar un cop de mà al projecte. Així, la jornada solidària de divendres s’iniciarà a les 21 h , amb la paradeta amb marxandatge de la colla, que donarà els beneficis a través d’un fora estocs. Durant tot el vespre es vendran números per participar diversos sortejos, que es rifaran en finalitzar l'assaig. A més, també hi haurà les guardioles solidàries perquè tothom pugui fer la donació que vulgui. En acabar l’assaig, hi haurà un barril de cervesa solidari, els beneficis del qual, també aniran destinats íntegrament al projecte “Fem Pinya”.

L'acte comptarà amb la presència de membres del Consistori, així com de membres de l’Associació de familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències del Vendrell i comarca, que faran una donació al projecte.

l’Assaig lila, en commemoració del Dia de la dona, en el qual l’assaig estarà íntegrament dirigit per dones de la colla. Les activitats dels Nens del Vendrell continuaran el divendres 10 de març, a les 21:30 h , amben commemoració del Dia de la dona, en el qual l’assaig estarà íntegrament dirigit per dones de la colla.

Els Nens del Vendrell comencen la temporada aquest mes de març amb alguns canvis al seu programa. El 22 i 24 de febrer van dur a terme elsper formar i tecnificar nous i antics castellers, que van dividir en dues parts, una primera on es prioritzà la formació tècnica i una segona en què es començaren a provar les primeres estructures de la temporada.