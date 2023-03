El Govern aprova la gratuïtat de la C‑32 entre Cubelles i el Vendrell

El Consell Executiu del Govern d’aquest dimarts ha aprovat modificar la concessió de la C-32 per aplicar la gratuïtat del tram Cubelles-Vendrell a partir de dijous. El Govern sosté que vol convertir aquest tram de l’autopista en una ronda gratuïta que descongestioni la C-31, una via que ara creua Cunit, Segur de Calafell i Calafell amb un trànsit de 22.000 vehicles diaris. La previsió és que almenys un de cada quatre vehicles optin ara per utilitzar l’autopista. En paral·lel, dijous també entrarà en vigor la bonificació del 50% del peatge de Vallcarca, als Túnels del Garraf, per als vehicles que facin l’anada i la tornada en menys de 24 hores. Aquest descompte serà només de dilluns a divendres exceptuant els festius.

El descompte de Vallcarca serà un 10% superior a l’actual bonificació, que és del 40%. Els alcaldes del Garraf i el Baix Penedès, però, han advertit en diverses ocasions que l’increment de tarifes del 7,3% aplicat al gener per la revisió de l’IPC ha absorbit pràcticament la nova bonificació que s’aplica a partir de dijous. Pel que fa a la gratuïtat del tram sud, se’n podran beneficiar aquells vehicles que accedeixin a l’autopista a l’enllaç de Cubelles, de Calafell o del Vendrell, però no als que creuin el peatge troncal de Cubelles. Per a la barrera troncal el Govern apunta que manté l’actual bonificació del 70% per als vehicles que van i tornen en un sol dia.