El Vendrell presenta la campanya «Platges sense burilles»

La regidora de Turisme i Platges, Bárbara Peris, ha presentat la campanya “Platges sense burilles” que té com a objectiu reduir aquest tipus de residus perquè és un dels més difícils de tractar i molt perjudicial per al medi ambient.

Recentment s'ha aprovat l'ordenança de platges amb un article que permet la creació d'espais lliures de fums per respectar el dret de l’aire net dels no fumadors. Però no es pretén prohibir per complet fumar a totes les platges i, per això, s’impulsa aquesta campanya per mantenir-les netes de burilles de cigarretes. La iniciativa es concreta amb la distribució d’uns cendrers, que són biodegradables i fets amb material reciclat, per hotels, càmpings, restaurants i comerços perquè els puguin lliurar als seus clients. Aquests cendrers també es poden recollir a l’Oficina de Turisme i al SAC.

Bárbara Peris ha dit que “aquesta campanya no és només per a les platges, sinó que també s’escampa a tot el municipi perquè les burilles que es llencen a qualsevol carrer al final també poden arribar a la platja i al mar arrossegades pels pluvials i les rieres”.