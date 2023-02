La policia de Cunit incorpora una aplicació de matrícules europees

La Policia Local de Cunit podrà consultar plaques de matrícula estrangeres implicades en actes de delinqüència transfronterera.

La Policia local de Cunit ha obtingut accés a l’ aplicació Eucaris que permet consultar dades de vehicles i dels seus titulars amb la finalitat de prevenir i perseguir delictes.

Inicialment el sistema EUCARIS* ha estat utilitzat per grups reduïts dins dels cossos policials, especialment per a unitats dedicades al trànsit il·lícit de vehicles, terrorisme o blanqueig de capitals, sent un gran desconegut per a la resta de policies en l’àmbit de la seguretat ciutadana.

No és fins a l’octubre de l’any 2020 que la Secretaria d’Estat de Seguretat dona accés a les policies locals al Sistema Eucaris.

La Policia local de Cunit va iniciar a finals de l’any 2022 el procés per donar-se d’alta aquesta aplicació, una nova eina que serà especialment d’utilitat per què la nova Unitat de Trànsit pugui consultar l’estat de vehicles estrangers , així com que també serà d’utilitat de les unitats de Seguretat Ciutadana.

Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, explica que “continuem apostant per aplicar les tecnologies més punteres als serveis de la nostra Policia. Concretament, la incorporació del sistema Eucaris no comporta cap tipus de despesa per l’Ajuntament”.