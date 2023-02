La tercera campanya de Bons del Vendrell arrencarà el 17 de març

S’ha presentat la tercera campanya de Bons del Vendrell, una iniciativa de l’Ajuntament del Vendrell i de Comerç del Vendrell (CIT), en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona, per dinamitzar el comerç, els serveis i l’hostaleria local.), amb una compra mínima del triple del valor dels bons utilitzats (compra mínima de 30 euros) als establiments adherits al projecte.El funcionament serà el mateix que en les altres dues edicions.de Bons del Vendrell, es podran descarregar fins a un màxim de 4 bons amb un mateix DNI, que tindran una caducitat de 7 dies. Passat aquest termini, els bons que no s’hagin utilitzat tornaran al sistema perquè se’ls pugui descarregar una altra persona.El president de Comerç del Vendrell (CIT), Salva Rodríguez, ha valorat positivament aquesta nova campanya de bons “perquè una edició més està oberta a tot el comerç i no només als associats del CIT, arriba a tots els nuclis del municipi i, per tant, incentivarà el consum local”. En aquest sentit, Rubén Gràcia, regidor de Comerç, ha dit que “esperem que aquesta tercera campanya de bons tingui el mateix èxit que les dues anteriors per a la dinamització del comerç local”.I l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha animat els establiments a adherir-se a la tercera campanya de bons i que quan sigui el moment tothom es descarregui els bons. L’alcalde ha destacat que es tracta d’una iniciativa ja consolidada que “amb tres campanyes l’Ajuntament haurà injectat 300.000 euros, amb una generació de volum de negoci de pràcticament 1 milió d’euros, per ajudar a mantenir viu i fort el nostre comerç”.