Protecció Civil va posar en alerta dissabte el Pla Neucat amb la previsió que aquest diumenge comencin les nevades al litoral i prelitoral català. I, de fet, aquest matí, des de primera hora ja han caigut els primers flocs entorn dels 700 - 800 metres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), durant el dia els núvols i la precipitació minvaran de nord a sud. Però a partir de migdia s'esperen nous ruixats en alguns sectors del país, amb una cota de neu que de cara al vespre encara serà més baixa.



Tant el Govern com el Meteocat han demanat prudència en aquest escenari, que s'intensificarà a partir de les 19:00 del vespre i s'allargarà fins dimarts a les 13:00 del migdia. El servei meteorològic ha emès un avís per la perillositat de la neu, de dos en una escala de sis. Hi ha un total de 17 comarques afectades. La possibilitat és que es pugui arribar a un centímetre de gruix a cotes inferiors als 200 metres, tot i que al final d'aquest diumenge la cota de neu podrà baixar a nivell del mar. Per sobre dels 400 metres es podran acumular localment més de dos centímetres de neu fins al dilluns al sector central del litoral i prelitoral.

⚠❄ Aquesta és l'actualització de l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu ⚠



➡ Dg. 19:00 a dt. 13:00 h



➡ Possibilitat de gruix ≥ 0 cm a cotes < 200 metres



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6



➡ Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/FIekBXle72 — Meteocat (@meteocat) February 26, 2023

Aquest cap de setmana ha tingut i continuarà tenint fins al final un protagonista destacat: la bossa d'aire fred que ha arribat des de l'oest peninsular. Les temperatures continuaran a la baixa arreu menys a l'interior, on el fred no serà tan pronunciat com dissabte. El que sí que no afluixarà és el. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Osca, Tarragona i Girona estaran en risc groc tota la jornada amb. D'altra banda, l'AEMET també ha alertat del risc per fenòmens costaners al litoral de Girona, ambLes primeres hores d'aquest diumenge han tingut unaabundant i, de fet, s'espera que la resta de la jornada vagi per la mateixa línia. Així i tot, seran en general febles a l'alt Ebre, als Pirineus i al nord-est del país, on podrien anar acompanyats d'alguna tempesta ocasional, i sense descartar que arribin de manera ocasional la resta de zones. A la segona meitat del dia, la nuvolositat i la probabilitat de precipitació aniran disminuint, excepte a l'est del territori on s'esperen ruixats.