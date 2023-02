L’Estat invertirà 35o.ooo euros per renaturalitzar platges del Vendrell

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha anunciat la licitació per a l’execució de mesures de renaturalització a les platges del Vendrell (Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs) per un import de 350 mil euros.

La regidora de Platges, Bárbara Peris, ha explicat que “tenim diversos reptes ambientals relacionats amb el canvi climàtic i un de molt important és evitar la regressió litoral. Cal conservar la sorra per mantenir les platges com espai de vida, de salut i de socialització; per mantenir una barrera que eviti que les onades entrin a la zona urbanitzada, faci malbé infraestructures i habitatges, i per aspectes econòmics, ja que el nostre litoral és un gran atractiu turístic i generador d’activitat econòmica”.

Aquests treballs de renaturalització tindrien una durada de 6 mesos i podrien començar abans de l’estiu, però des de l’Ajuntament s’ha demanat que comencin de cara al setembre per tal que afecti al menys possible l’activitat turística.

Entre les accions que es realitzarien cal destacar la retirada de vegetació invasora; la creació de zones per a la recuperació dunar; la instal·lació de captadors de sorra en alguns punts; la plantació de vegetació pròpia del litoral per recuperar els ecosistemes i consolidar les dunes, i la col·locació de tancaments per protegir els reservoris de sorra i fer créixer les dunes per atenuar els efectes dels temporals.

Amb motiu d’aquesta renaturalització, també s'haurà d’adaptar el nou Pla d'Usos quinquennal, perquè ja hi havia algunes instal·lacions que no complien amb les distàncies requerides per als serveis de temporada segons la normativa de la Generalitat i ara se solaparien amb els canvis previstos.

Es preveu una inversió d’1,6 milions d’euros per a la Via de Ronda.

D'altra banda, el Ministeri també ha comunicat el plantejament d’iniciar les obres de la Via de Ronda al final de 2023 o al principi de 2024, les quals estan pressupostades per 1,6 milions d'euros aproximadament.

Es tracta d’un projecte molt necessari per protegir i recuperar la costa, i per cohesionar tot el nostre litoral amb un camí continu d’uns 20 quilòmetres des del Francàs fins a Vilanova i la Geltrú.

Bárbara Peris ha dit que “no serà una obra dura, però en algun punt serà imprescindible crear reforços amb roques, com davant de Finisterre i de Comarruga Platja”.