Apareixen deu quadres bèl·lics en un parc de Coma‑ruga

Aquest divendres el Parc dels enamorats de Coma-ruga, al Vendrell, ha despertat convertit en una sala d’exposicions:L’Ajuntament desconeix l’autoria de l’acció, de la qual en destaca el valor artístic “i l’oportunitat per reflexionar sobre l’impacte que un conflicte bèl·lic té sobre el paisatge”. I és que. A tots els quadres s’hi han sobreposat tancs, helicòpters, exèrcits o elements destruïts, i també hi apareixen les siluetes de persones que observen el desastre bèl·lic. L’Ajuntament no preveu retirar les obres fins la setmana vinent.