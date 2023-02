El Vendrell dedica un espai de dol al passeig marítim de Masia Blanca

La glorieta del passeig marítim de Masia Blanca serà un espai de dol gestacional, perinatal, neonatal i per interrupció voluntària de l'embaràs (ILE).

Aquest espai té com a objectiu principal reconèixer aquest dol, que sovint és invisible, i permetre a les famílies que han passat o que estan passant per aquest dol disposar d'un lloc on emocionalment es pugui tenir un record.

Després de diverses trobades amb el grup de dol format per quatre famílies del Vendrell, de les quals una forma part de l'associació A Contra Cor, que ajuda a gestionar el dol per la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquesta entitat tanbé dona suport al servei de ginecologia i obstetrícia de l'Hospital del Vendrell en el procés d'atenció a les famílies del dol gestacional i perinatal. I s'ha format un Grup d'Ajuda Mútua per compartir experiències i poder parlar de les emocions.

La regidora de Salut, Montse Martín, ha explicat que "es tracta de tenir un lloc per a aquestes famílies i tothom que es vulgui apropar per tenir un record, i també de visibilitzar i d'integrar a la societat una realitat que fins ara no se'n parlava i era un tema tabú. Consensuat amb aquestes famílies del grup de dol, en aquest espai es serigrafiarà una frase de Laia Maldonado".