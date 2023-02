Article de Dani Pernas: «El fet metropolità»

Una de les nombroses aportacions que ens va deixar l'antiga Grècia, va ser a nivell lèxic i etimològic. I pel cas, vull fixar-me en la metropoli, paraula composta per "mētēr" (mare) i "polis" (ciutat), és a dir, ciutat mare. Aquesta etimologia pot voler referir-se a les relacions amb les colònies gregues a nivell econòmic, religiós i cultural.

El concepte de metròpoli ha anat evolucionant cap a àrea metropolitana a través de les podteriors civilitzacions fins l'ús modern, on l'entenem com un conjunt de ciutats adjacents i interconnectades, agrupades al voltant d'un centre urbà essencial.

Aquest concepte, és rellevant pel Baix Penedès, ja que, els moviments demogràfics ens estàn indicant que som eminentment metropolitans, sobretot, pel que fa als 3 municipis on s'agrupa el 80% de la població (El Vendrell, Calafell i Cunit), i això ens connecta a nivell de casuístiques i necessitats amb la resta de comarques i municipis amb la mateixa característica des de Blanes fins Cambrils, i, en la meva opinió, ha de ser un dels eixos que guiï les futures polítiques a aquesta comarca.

Pot sorprendre la longitud a la consideració d'àrea metropolitana, però si ens basem estrictu sensu en la definició, podem arribar a un acord que si ens fixem en un eix tan important com la mobilitat, que és rellevant en, per exemple la dinamització econòmica i industrial, estem units per l'eix ferroviari (R4, R2 nord i sud), i per l'eix viari (N-340, AP-7, C-32), i cal donar sentit al desenvolupament de la mobilitat apostant per una mobilitat sostenible i verda, per tant, reforçant el transport ferroviari de persones. En aquest sentit, al camp de Tarragona, en breu gaudiran del tramvia del Camp de Tarragona.

Esquerra Baix Penedès sempre ha defensat el fet de les mercaderies per l'interior, amb una visió de país, donant sortida als 2 grans ports del país a tota la indústria de Lleida i Anoia, i de retruc, alliberar el traçat de la R4 per transportar persones, potser, i aquesta és una idea personal, creant el tramvia del Penedès?

Està clar que la mobilitat i el desenvolupament econòmic són eixos que constitueix el fet metropolità, però també ho són la gestió de residus, en el que l'agència catalana de residus hi desenvolupa un paper important per ajudar a gestionar les polítiques de residus a la gran àrea metropolitana. L'educació i el benestar social, també han de ser vitals a la nostra comarca, per desenvolupar-la i afrontar els reptes de futur i el creixement poblacional constant sense deixar ningú enrera.