El 4 i 5 de març arriba una nova edició de la Xatonada del Vendrell

El Vendrell ja escalfa motors de cara a la propera Xatonada popular. Aquest passat dimarts es van iniciar ja els cursets infantils “Aprèn a fer Xató”. Enguany la festa gastronòmica arriba amb un nou format. Així, el 4 i 5 de març el Vendrell viurà un cap de setmana ple d’activitats per a totes les edats al voltant del xató.

Pel dissabte 4 de març el programa d’actes inclou el Xató Experience: a la Rambla es podran tastar els productes del territori relacionats amb la salsa de xató de la mà de productors i restauradors locals.

També s’organitzaran diversos tallers i dinàmiques de públic infantil i familiar sobre temes com el malbaratament dels animals, la ceràmica blava catalana o la permacultura oriental, així com activitats relacionades amb el xató a tres equipaments culturals: el Museu Deu, el Museu Àngel Guimerà i la Biblioteca Pública Terra Baixa.

El dissabte també s’instal·larà a la Rambla un espai solidari de Protecció Animal amb recollida solidària d'aliments, la presència de diferents associacions d’animals, una passarel·la adoptiva, sortejos i un cicle de xerrades.

Altres propostes lúdiques del dissabte seran la VermuTOnada, un vermut musical a l’escenari de la Rambla, una actuació de ball de l’escola de flamenc Paca García que es farà amb fins solidaris pels animals o ja a la nit, una actuació de la banda “Aquellos Cantos Locos”, tribut a El Canto del Loco.

D’altra banda, durant tot el dissabte, Comerç del Vendrell se sumarà a la festa de la Xatonada organitzant el XatOutlet, una rematada final de les rebaixes. Així, les botigues dels carrers de la zona de vianants trauran els seus estocs de temporada a les portes dels seus establiments i les que no estan ubicades en aquest espai s’instal·laran a la Rambla.



El diumenge 5 de març serà el plat fort de la Xatonada 2023 amb els actes tradicionals com el 37è Concurs de Mestres Xatonaires, la 36a Exhibició de Xatonaires infantils i la 26a Fira de Productes Naturals i Artesanals. També durant el matí es farà la investidura de Sergi Rovira com a Mestre Xatonaire, guanyador de l’edició 2020 del Concurs.

En relació al jurat del concurs d’enguany s’ha avançat que aquest comptarà, entre altres personalitats i convidats, amb reconeguts professionals de la restauració com ara el xef Oriol Balaguer, ambaixador de la Ruta del Xató o Arnau París, cuiner del Cuines de TV3 i guanyador del concurs televisiu MasterChef 9.

Serà a partir de les 11h quan es posaran a la venda els tiquets per comprar el xató, a un preu de 7€. Enguany se n’oferirà de tres restauradors diferents per a que el públic pugui escollir. També hi haurà l’opció de xató sense gluten.

També durant la jornada de diumenge el públic podrà gaudir de l’Espai Solidari de Protecció Animal, d’una ludoteca per als més petits, del joc gegant de l’oca de la Ruta del Xató o d’un Scape room exprés, entre d’altres.

La cloenda de la jornada festiva la posarà l’actuació musical del cantant mexicà Coyote Dax. Aquest presentarà el seu últim single acompanyat del seu equip de ballarines així com de l’escola de ball Míriam Buitrago.