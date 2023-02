L’Ajuntament de Banyeres compra l’edifici de la Cooperativa

L’Ajuntament de Banyeres compra, després de diversos anys intentant-ho, l’antiga cooperativa de la carretera, una finca de prop de 4.700 m2, per un valor de 150.000 €.

A més, cal destacar que d’aquests 150.000 € de cost, 142.000 € han estat subvencionats pel PAM de la Diputació de Tarragona.

Ara, després de la compra a un preu molt avantatjós, el consistori ja s’està treballant en la reforma urgent per fer-hi un magatzem per la brigada i adequar un altre espai per alguna entitat o activitat que necessiti uns grans espais al poble.

La primera fase de les obres consta d’una consolidació de teulades, espais i tancaments, pressupostats en 200.000 € dels que 50.000 € venen d’una altra subvenció. També s’han iniciat els tràmits per declarar l’equipament com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local), d’aquesta manera es podrà optar a altres subvencions.

L’equip de govern treballa en un projecte d’ús que ben segur beneficiarà a tot el poble, i del que més endavant es preveu una explicació pública per compartir-lo amb tots els veïns i veïnes.

En paraules de l’alcalde Amadeu Benach “la compra d’aquest edifici permetrà garantir i mantenir unes façanes i l’edifici com a patrimoni de la història del poble. D’aquesta manera les noves generacions sempre sabran que en un poble com el nostre els pagesos i fills van treballar i construir una cooperativa per treballar plegats. Aquest equip de govern no volia perdre l’essència de l’edifici i el que significa per al poble”.