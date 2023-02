Pas endavant per fer realitat el futur Parc del Botafoc del Vendrell

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar ahir, 20 de febrer, la“el quilòmetre zero de la transformació verda que impulsa el govern”, ha definit la regidora d’Urbanisme, Núria Rovira.L’any 2021, l’Ajuntament va encarregar l’elaboració de: “On el Vendrell troba l’ombra. Un refugi climàtic, el pulmó verd del Vendrell”.. Durant aquest 2023 es realitzarà el concurs, s’adjudicarà i s’iniciarà la redacció del projecte executiu. L’any 2024 està previst licitar les obres i iniciar-les.El cost d’execució del Parc del Botafoc es calcula en una inversió d’uns 4 milions d’euros. Aquest projecte, conjuntament amb el projecte NEXT RENAT3R, de naturalització de la riera de la Bisbal i el torrent del Lluc, suposaran la punta de llança d’una nova etapa del Vendrell: l’aposta per la infraestructura verda i el condicionament dels parcs i jardins, i dels camins, per fer del Vendrell un municipi habitable i amb bona convivència a tots i cadascun dels nuclis, i per cohesionar-lo a partir del verd.La regidora d’Urbanisme, Núria Rovira, manifesta el següent: “Amb el Parc del Botafoc i el Next de les rieres començarem a viure de cara a la nostra riera, als nostres espais blaus, i a dignificar-la, i començarem també a obrir el Vendrell-centre al mar”.L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, afirma que “amb el Parc del Botafoc i el Next Generation de rieres iniciem la transformació verda del Vendrell, amb un urbanisme que introdueix l’entorn natural dins de la trama urbana, convertint el verd en el centre de la ciutat i nuclis habitats”.