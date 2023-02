El Museu Guimerà del Vendrell dedica el mes de març al teatre

El proper mes de març el Museu Àngel Guimerà desplegarà un ampli ventall d’activitats al voltant del món teatral. Un àmbit en el qual Guimerà hi destacà fins al punt de convertir-se en un dels màxim exponents de les lletres catalanes del segle xix, amb obres teatrals que ja formen part de l’imaginari català, com Terra baixa, Maria Rosa, La filla del mar o Mar i cel. dilluns 6 de març, a les 19 h El , tindrà lloc laNeus Oliveras conduirà la conversa. Ley és el responsable de l’adaptació de l’obra Terra baixa (Reconstrucció d’un crim) dirigida per Carme Portaceli, que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya i que es podrà veure el dissabte 11 de març, a les 20 h , al Teatre Àngel Guimerà d’aquí el Vendrell.Les altres propostes que oferirà el museu tindran lloc el cap de setmana previ al Dia mundial del Teatre, que serà el 27 de març . La casa pairal del dramaturg vol commemorar aquesta efemèride ambes podrà veure la visita “Les xafarderies de Cal Ximet”, on la minyona dels Guimerà explicarà anècdotes i curiositats de la casa pairal.La celebració del Dia mundial del Teatre seguirà el diumenge 26 de març, a les 12 h , amb una, farà un recorregut per la casa de Guimerà a través de la història del gos que tingué l’Àngel de petit.Totes les activitats es duran a terme al Museu Àngel Guimerà i són gratuïtes, però caldrà reserva prèvia