Alfonso González «Sito»: «El Vendrell està pitjor ara que fa quatre anys»

A menys de 100 dies per a les eleccions municipals Alfonso Gonzàlez “Sito”, el candidat de Som Poble-ERC a l’alcaldia del Vendrell, debutant, ja ha percebut que les coses són diferents quan ets referent d’altres personesQuines, quantes? Les més importants?El candidat també creu que la situació econòmica del Vendrell és pitjor que fa quatre anys, malgrat que les dades d’atur van a la baixa,Un exemple, d’això de l’estratègia?Criticar sempre és més senzill que proposar, és evident, per això li demanem al candidat que sigui propositiu, encara que el programa electoral estigui en fase de redaccióGonzález demana coherència a l’executiu localI per acabar, definició del Vendrell al que aspira el candidat;. Les urnes diran.